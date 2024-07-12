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"Шахтер" добился от ФИФА компенсации за беглого звездного бразильца

Стамбул, Пятница 12 июля 2024 13:59
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"Шахтер" добился от ФИФА компенсации за беглого звездного бразильца Фото: Тете когда-то стоил "горнякам" 15 млн в евровалюте (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Стамбульский "Галатасарай" заплатит донецкому "Шахтеру" за переход флангового нападающего Тете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

ФИФА частично удовлетворила иск "горняков". Турецкий гранд, однако, подаст апелляцию на решение.

Комитет по разрешению споров обязал выплатить "Шахтеру" ориентировочно 2,4 млн евро и 5% годовых за период с момента перехода в ряды стамбульцев. Итак, речь идет о периоде с начала августа 2023 года. Тете и "Галатасарай" несут солидарную ответственность за выплату всей суммы.

Бразилец покинул "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда ФИФА разрешила иностранцам покинуть клубы УПЛ. Тете устроился во французском "Лионе" на правах аренды, а летом прошлого года расторг контракт с "горняками" и оказался в "Галатасарае" свободным агентом.

"Шахтер" обжаловал трансфер бразильца в турецкую Суперлигу в августе прошлого года. Чемпион Украины потребовал отменить переход и дисквалифицировать нападающего. Перед трансфером в "Галатасарай" от Тете, опасаясь санкций, отказался стамбульский "Фенербахче".

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители, в том числе атакующий хавбек Педриньо. Возобновили тренировочный процесс и задействованные на Евро-2024 игроки.

В июле "горняков" ждут несколько спаррингов, в частности против турецкого "Ризеспора" и английского "Ипсвича". Новый сезон "Шахтер" должен был начать поединком стартового тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Однако матч перенесли из-за Олимпийских игр.

К слову, ранее "Шахтер" представил три комплекта формы на новый сезон.

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