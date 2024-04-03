"Шахтер" разгромил "Черноморец" и стал первым финалистом Кубка Украины

Украина, Кубок Украины, 1/2 финала

"Шахтер" – "Черноморец" – 4:1

Голы: Сикан, 12, Бондаренко, 44 (пенальти), Судаков, 52, 79 – Штогрин, 18

"Горняки" завладели инициативой с первых минут. В дебюте подопечные Марино Пушича упустили ряд моментов забить. Эгиналдо отправил мяч рядом со штангой, Сикан – выше перекладины, а Бондаренко из пределов штрафной пробил во вратаря.

Открыть счет "Шахтеру" удалось на 12-й минуте. Судаков подхватил мяч на правой стороне штрафной зоны и прострелом вывел Сикана на пустые ворота. Форвард "горняков" возможности не упустил.

Впрочем, "моряки" быстро отыгрались. Буквально через несколько минут в объятиях партнеров по команде оказался Штогрин. Нападающий "Черноморца" на добивании завершил затяжную атаку одесситов с участием Бадибанги, Бойчука, Брагару и Ермакова – 1:1.

"Шахтер", однако, продолжил контролировать ход событий. Добавили в активности "горняки" перед перерывом, но Кевин и Бондаренко не смогли пробить Варакуту. Однако под занавес первого тайма Эгиналдо заставил Салюка сфолить в штрафной – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Бондаренко и пробил точно в угол.

На старте второй половины закрепил преимущество "Шахтера" Судаков. Хавбек прошел с левого фланга в центр штрафной и отправил мяч в левый нижний угол. Варакута не смог помочь "Черноморцу" в этой ситуации.

Далее команда Пушича немного сбавила обороты. Но время от времени моменты у ворот "моряков" все же возникали. Вот Эгиналдо на дальней штанге курьезно не сумел замкнуть прострел Судакова. Затем Кевин в завершение сольного прохода не попал в створ ворот. В ответ Ермаков попытался забить в ближний угол – Ризнык парировал.

Все вопросы относительно первого финалиста национального турнира снял Судаков. На 79-й минуте в контратаке Бондарь сыграл на Траоре, а тот бросил хавбеку на правый фланг атаки. Тот накрутил дуэт защитников и хладнокровно отправил мяч в дальний угол.

Финальные 10 с лишним минут уже были формальностью. Больше команды не забивали, так что "Шахтер" одержал разгромную победу над "Черноморцем" и первым вышел в финал Кубка Украины. Второй финалист определится в противостоянии житомирского "Полесья" и полтавской "Ворсклы".