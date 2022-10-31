"Шахтер" – РБ "Лейпциг": прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" – РБ "Лейпциг" состоится в Варшаве 2 ноября. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты австрийской конторы Bwin считают "красных быков" безусловным фаворитом поединка. На победу саксонцев принимают ставки с коэффициентом 1,70. Вероятный успех "горняков" оценили баллом 4,40. Даже ничья более вероятна – кэф 3,90.

Патриотическая ставка на минимальную победу "Шахтера" способна увеличить выигрыш в 13,5 раза. Перспективный коэффициент и на триумф украинского гранда с голами в исполнении обеих команд – 7,50.

Тем временем британцы из William Hill еще меньше верят в удачное выступление "горняков". На победу "Шахтера" на Альбионе выставили кеф 4,60. Потенциальный успех РБ "Лейпциг" оценили идентичным баллом 1,70. Коэффициент на ничью знаком – 3,90.

Персональные фанаты Михаила Мудрика могут заложиться на минимум дубль молодого украинца с космическим коэффициентом 26,00. Волевая победа дончан, когда они будут уступать по ходу поединка, тоже получила солидный кэф – 17,00.

В субботу "Шахтер" разошелся миром с "Александрией" в 10-м туре Премьер-лиги. За "горняков" забили Михайличенко и Мудрик. В свою очередь бразильский защитник Тейлор был удален на старте второй половины.