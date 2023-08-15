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"Шахтер" провел тайный спарринг c "Александрией" через день после матча УПЛ

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Киев, Вторник 15 августа 2023 16:00
"Шахтер" провел тайный спарринг c "Александрией" через день после матча УПЛ Фото: "Горняки" разошлись миром с командой Руслана Ротаня (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" сыграл контрольный матч в формате два тайма по 30 минут против "Александрии" на тренировочной базе в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Александрия" – 1:1

Голы: Тоиров, 23 – Погорилый, 29

В дебюте встречи лучше выглядели "горняки", упустившие минимум две возможности. Сначала Невертон выскочил один на один с голкипером, но пробил мимо ворот. Впоследствии Тоиров не попал в створ ворот из пределов штрафной.

Но именно молодой таджик открыл счет на 23-й минуте. Он получил передачу перед штрафной александрийцев, обыграл защитника и точно пробил. Впрочем, гостям удалось быстро отыграться – воспитанник "Шахтера" Погорилый сравнял счет всего за 6 минут.

После перерыва чемпион Украины не использовал еще два момента забить. Кащук не успел сыграть на опережение после перспективного прострела Бондаренко. Невертон же сбежал из центра поля на свидание с кипером и попал в перекладину. Как следствие, ничейный счет не изменился.

"Шахтер" (1-й тайм): Твардовский, Педриньо, Ракицкий, Козик, Корниенко, Бондаренко, Кастильо, Глущенко, Невертон, Кащук, Тоиров

Накануне "Шахтер" обыграл "Александрию" в 3-м туре Премьер-лиги. В составе "горняков" голами отличились Сикан и Траоре. Один забитый мяч в рядах "Александрии" отквитал Скорко.

К слову, ранее УПЛ наградила героев третьего тура чемпионата Украины.

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