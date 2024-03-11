"Шахтер" убрал звездного ветерана из заявки на УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

37-летний центрбек сменил статус в базе данных элитного дивизиона. Рядом с его фамилией появилась надпись "отзаявленный".

Профиль Чигринского исчез из официальных ресурсов "Шахтера" еще в феврале. Тогда агент защитника Александр Панков передал "большой привет" админстратору сайта "горняков". Мол, его клиент имеет контракт с грандом до лета 2024 года.

Чигринский не выходил на поле в официальных поединках с сентября. С тех пор опытный украинец провел всего 90 минут в ноябрьском спарринге "Шахтера" против львовского "Руха". Всего в нынешнем сезоне центрбек сыграл 4 поединка во всех турнирах.

Кто такой Дмитрий Чигринский

Уроженец Изяслава, учился во Львовском государственном училище физической культуры. В академию "Шахтера" попал в 15 лет.

В 2002-2004 гг. защищал цвета резервной команды "горняков". Затем сыграл 3 матча за первую команду и уехал в запорожский "Металлург" на правах аренды. Посреди сезона 2005/06 вернулся в Донецк и стал основным центрбеком. Провел еще три полных сезона за "Шахтер".

В конце лета 2009 года перешел в "Барселону" за 25 млн евро. Закрепиться в команде Пепа Гвардиолы не смог и через год вернулся в ряды "горняков" за 15 миллионов. Затем защищал цвета "Днепра", афинского АЕКа и "Ионикоса". В родную команду вернулся в августе прошлого года.

Чигринский – семикратный чемпион Украины и чемпион Испании 2009/10. Завоевал Кубок УЕФА с "Шахтером" и триумфовал на Клубном чемпионате мира с "Барсой", завоевал ряд других трофеев. Вице-чемпион Европы U-21 и участник ЧМ-2006.