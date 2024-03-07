"Шахтер" будет судиться с воспитанником клуба: он не вышел из отпуска и оказался в Польше

21-летний украинец накануне подписал контракт на 4,5 года с "бело-зелеными". Перед этим форвард не вернулся в ряды "Шахтера" после зимнего отпуска, хотя имел контракт с "горняками" до 30 июня 2025-го.

"Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение клуба, однако футболист отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК "Шахтер" от 22 февраля 2024 года. ФК "Шахтер" не согласен с расторжением контракта и будет обращаться к соответствующим компетентных инстанций с иском против футболиста и его нового клуба ФК "Лехия", – говорится в заявлении "горняков".

Вьюнник попал в структуру "Шахтера" в 15 лет. На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2020/21. Впоследствии на правах аренды защищал цвета "Мариуполя", швейцарского "Цюриха" и австрийского "Грацера". Перед нынешним сезоном вернулся в ряды "горняков" и провел 6 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Лишь осенью "Шахтер" имел другой скандал с бегством футболиста. Тогда в бельгийском аэропорту пропал хавбек команды U-19 Роспутько. Впоследствии выяснилось, что этот уроженец Макеевки бежал в Россию, где им якобы интересовался один из коллективов низших лиг. "Горняки" впоследствии расторгли контракт с беглецом.