RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" будет судиться с воспитанником клуба: он не вышел из отпуска и оказался в Польше

Фото: Богдан Вьюнник сбежал из "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" попал в неприятную ситуацию с нападающим Богданом Вьюнником, который по собственной инициативе покинул ряды отечественного гранда и подписал контракт с "Лехией" из польского Гданьска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний украинец накануне подписал контракт на 4,5 года с "бело-зелеными". Перед этим форвард не вернулся в ряды "Шахтера" после зимнего отпуска, хотя имел контракт с "горняками" до 30 июня 2025-го.

"Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение клуба, однако футболист отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК "Шахтер" от 22 февраля 2024 года. ФК "Шахтер" не согласен с расторжением контракта и будет обращаться к соответствующим компетентных инстанций с иском против футболиста и его нового клуба ФК "Лехия", – говорится в заявлении "горняков".

Вьюнник попал в структуру "Шахтера" в 15 лет. На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2020/21. Впоследствии на правах аренды защищал цвета "Мариуполя", швейцарского "Цюриха" и австрийского "Грацера". Перед нынешним сезоном вернулся в ряды "горняков" и провел 6 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Лишь осенью "Шахтер" имел другой скандал с бегством футболиста. Тогда в бельгийском аэропорту пропал хавбек команды U-19 Роспутько. Впоследствии выяснилось, что этот уроженец Макеевки бежал в Россию, где им якобы интересовался один из коллективов низших лиг. "Горняки" впоследствии расторгли контракт с беглецом.

К слову, ранее "Шахтер" получил награды лучшим игроку и тренеру по итогам 19-го тура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛШахтерЧемпионат Украины