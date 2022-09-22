"Динамо" оформило переход легионера из Европы
Трансфер полузащитника Джастина Лонвейка из датского "Виборга" закрыло руководство киевского "Динамо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Воспитанник нидерландского ПСВ будет выступать в чемпионате Украины. "Бело-синие" провели презентацию легионера на домашней арене.
Лонвейк заключил с "Динамо" контракт на 5 лет. Примерная стоимость трансфера – 1 млн евро. В датской Суперлиге полузащитник провел чуть больше года. 22-летний нидерландец уже появился в заявке киевлян на УПЛ.
Уроженец Тилбурга Лонвейк попал в структуру ПСВ в 10-летнем возрасте. Выступал за юношескую и молодежную команды "красно-белых", но в основе так и не заиграл. Впоследствии оказался в "Утрехте", но и там закрепиться не смог и переехал в Данию.
В составе "Виборга" центрхав, который также может сыграть на обоих флангах атаки, провел 60 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. В этом году сыграл 6 поединков (1 ассист) в квалификации Лиги конференций.
Джастін Лонвейк – гравець ФК «Динамо» Київ!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 22, 2022
ФК «Динамо» Київ завершив трансфер півзахисника датського клубу «Віборг» Джастіна Лонвейка.
Гравець підписав контракт із нашим клубом на 5 років. pic.twitter.com/GDkRuOzEzI
Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.
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