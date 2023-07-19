"Шахтер" подписал скандального бразильца, – агент

Об этом заявил агент Бруну Феррейра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram посредника .

21-летний фланговый исполнитель стал вторым летним новичком "горняков". Ранее чемпион Украины оформил переход эквадорца Дениля Кастильо.

"Очередной шаг в его карьере, еще один вызов, поэтому мы желаем успехов "Шахтеру". До встречи в Лиге чемпионов!" – написал агент бразильца Феррейра.

В ряды отечественного гранда Педриньо Азеведо бесплатно. В мае он стал свободным агентом. "Атлетико Паранаэнсе" расторг контракт с защитником из-за подозрений в соучастии в организации договорных матчей.

Главным подозреваемым в деле в играх "на контору" стал хавбек Брайан Гарсия. Он якобы умышленно получил желтую карточку и заработал 80 тысяч реалов. Имя Педриньо фигурировало во время допросов, но после беседы со стражами порядка вопросы к бразильцу отпали.