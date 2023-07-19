ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахтар" підписав скандального бразильця, – агент

Новость на русском →
Роттердам, Середа 19 липня 2023 14:29
"Шахтар" підписав скандального бразильця, – агент Фото: Педрінью Азеведо переїде до України (uol.com.br)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" узгодив перехід оборонця Педрінью Азеведо, відомого за виступами в складі бразильського "Атлетіко Паранаенсе".

Про це заявив агент Бруну Феррейра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram посередника.

21-річний фланговий виконавець став другим літнім новачком "гірників". Раніше чемпіон України оформив перехід еквадорця Деніля Кастільйо.

"Черговий крок у його кар'єрі, ще один виклик, тож ми бажаємо успіхів "Шахтарю". До зустрічі в Лізі чемпіонів!" – написав агент бразильця Феррейра.

До лав вітчизняного гранда Педрінью Азеведо безкоштовно. У травні він став вільним агентом. "Атлетіко Паранаенсе" розірвав контракт із оборонцем через підозри в співучасті в організації договірних матчів.

Головним підозрюваним у справі щодо ігор "на контору" став хавбек Браян Гарсія. Він нібито навмисне отримав жовту картку та заробив 80 тисяч реалів. Ім'я Педрінью фігурувало під час допитів, але після бесіди з правоохоронцями питання до бразильця відпали.

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Аякса" в контрольному матчі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію