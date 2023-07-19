"Шахтар" підписав скандального бразильця, – агент

Про це заявив агент Бруну Феррейра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram посередника .

21-річний фланговий виконавець став другим літнім новачком "гірників". Раніше чемпіон України оформив перехід еквадорця Деніля Кастільйо.

"Черговий крок у його кар'єрі, ще один виклик, тож ми бажаємо успіхів "Шахтарю". До зустрічі в Лізі чемпіонів!" – написав агент бразильця Феррейра.

До лав вітчизняного гранда Педрінью Азеведо безкоштовно. У травні він став вільним агентом. "Атлетіко Паранаенсе" розірвав контракт із оборонцем через підозри в співучасті в організації договірних матчів.

Головним підозрюваним у справі щодо ігор "на контору" став хавбек Браян Гарсія. Він нібито навмисне отримав жовту картку та заробив 80 тисяч реалів. Ім'я Педрінью фігурувало під час допитів, але після бесіди з правоохоронцями питання до бразильця відпали.