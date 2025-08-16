"Шахтер" подписал очередного ценного бразильца: что известно о трансфере

Кто такой Лукас Феррейра

Феррейра выступает на позиции правого вингера. Он начинал футбольный путь в детской школе "Американо", а затем выступал за академии "Фламенго" и "Боависты". В 2021 году присоединился к "Сан-Паулу", с которым в марте 2023-го подписал первый профессиональный контракт.

В составе молодежной команды Феррейра получил Кубок Бразилии U-20 (2024), а в январе 2025-го - престижный молодежный Кубок Сан-Паулу (Копинья), где за 9 матчей отметился 3 голами и 2 ассистами.

Дебют за первую команду "Сан-Паулу" состоялся 20 января 2025 года в игре против "Ботафого". Всего на взрослом уровне Феррейра провел 23 матча (из них 5 в Кубке Либертадорес и 13 в чемпионате Бразилии), забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

Что известно о трансфере

Молодой бразилец заключил контракт с "горняками" до 30 июня 2030 года.

По данным бразильских медиа, сумма трансфера составила 10 млн евро, еще около 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Также в контракте есть пункт о 10% от следующей перепродажи в пользу "Сан-Паулу".