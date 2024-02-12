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"Шахтер" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы

Гамбург, Понедельник 12 февраля 2024 16:20
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"Шахтер" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы Фото: "Горняки" провели зиму в Турции (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" на старте плей-офф Лиги Европы 2023/24 дома встретится с французским "Марселем".

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила французский гранд фаворитом противостояния. На победу "Марселя" можно поставить с коэффициентом 2,25. Вероятный успех чемпиона Украины оценили баллом 3,10. Ничья стала наименее вероятным итогом с кэфом 3,40.

Среди специальных ставок выделяется победа "Шахтера" по итогам обоих таймов с перспективным коэффициентом 10,50. Ставка же на уверенную победу "горняков" 2:0 увеличит выигрыш в 15 раз.

Еще более неутешительные цифры подготовили британцы из William Hill. Если коэффициент на победу "Марселя" здесь в общем похож – 2,18, то предложенный кэф на команду Марино Пушича хуже – 3,25. На ничью можно поставить с баллом 3,50.

Персональные фанаты новичка "горняков" Кевина могут положиться на то, что гол их любимца будет первым в поединке с неплохим коэффициентом 10,00. Нестандартным ходом будет ставка на автогол одной из команд с привлекательным кэфом 9,00.

Турнирные пути "Шахтера" и "Марселя" пересекались в Кубке УЕФА 2008/09. Тогда "горняки" дважды одолели французский гранд (2:0, 2:1) в четвертьфинале турнира. Последний в истории розыгрыша Кубка УЕФА тогда завершился триумфом команды Мирчи Луческу.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Марселя" перед возвращением еврокубков.

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