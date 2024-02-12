"Шахтер" – "Марсель": где смотреть матч Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Шахтер" – "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки второго по рангу еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в наивысшем качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Турнирные пути "Шахтера" и "Марселя" пересекались в Кубке УЕФА 2008/09. Тогда "горняки" дважды одолели французский гранд (2:0, 2:1) в четвертьфинале турнира. Последний в истории розыгрыша Кубка УЕФА завершился триумфом команды Мирчи Луческу.