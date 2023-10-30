"Шахтер" на классе стал первым полуфиналистом Кубка Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Кубок Украины, 1/4 финала

"Виктория" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицкий, 90+1

"Горняки" начали матч в спокойном темпе. Это, однако, не помешало команде Марино Пушича создать солидный гандикап еще до экватора первого тайма. На 17-й минуте открыл счет Назарина, который точно пробил низом с полукруга штрафной.

В следующей атаке "Шахтера" чуть не забил Бондарь. Центрбек головой отправил мяч мимо девятки после навеса с углового. Но второй гол не заставил себя ждать. Тут же Зубков из-за пределов штрафной с лета пробил под ближнюю штангу и заставил капитулировать голкипера.

Постепенно игра успокоилась, но время от времени "горняки" напоминали о себе в атаке. В частности, Келси упустил выход один на один с вратарем. Невертон же не смог пробить Шелихова на добивании. А после выстрела Судакова на старте второй половины мяч срикошетил на угловой.

Хавбек "Шахтера" еще минимум дважды оказывался на ударных позициях. Однако кипер сумчан дважды спас "Викторию". А потом еще и вытащил из-под перекладины выстрел Эгиналдо. Назарина же после углового пробил выше ворот.

Тем не менее, разгрома "Виктория" не избежала. На первой добавленной арбитром минуте "горняки" воспользовались очередным стандартом. Судаков подал на ближнюю штангу, где самым расторопным оказался ветеран Ракицкий и головой установил окончательный результат встречи. Далее следует "Шахтер".