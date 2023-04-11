"Шахтер" в шаге от подписания таланта из Южной Америки, – инсайдер

Конкуренцию за полузащитника ЛДУ Кито и молодежной сборной Эквадора Дениля Кастильо у лиссабонской "Бенфики" выиграл донецкий "Шахтер".

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

19-летний хавбек близок к переезду в ряды украинского гранда. Талант еще не выступал в составе основной команды ЛДУ.

Переговоры по трансферу Кастильо находятся на продвинутой стадии. На латиноамериканца претендовала "Бенфика", но предложение "горняков" оказалось более привлекательным. ЛДУ пытается заложить в сделку 15% от последующей продажи воспитанника.

Опорный полузащитник, хоть и не дебютировал в первой команде "белых", но давно освоился в сборной Эквадора U-20. Кастильо сыграл 17 матчей в молодежке. Первым эквадорцем в чемпионате Украины хавбеку стать не суждено. Раньше здесь играли хавбек Меркадо ("Ворскла", "Кривбасс") и форвард Мина ("Черноморец").

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "Шахтер" потерял почти всех легионеров. Ныне в составе "горняков" выступают 6 иностранцев. Рядом с грузином Гочолейшвили, хорватом Джурасеком, таджиком Тоировым и буркинийцем Траоре играют и два латиноамериканца – бразилец Тейлор и венесуэлец Келси.