"Шахтер" в шаге от подписания таланта из Южной Америки, – инсайдер
Конкуренцию за полузащитника ЛДУ Кито и молодежной сборной Эквадора Дениля Кастильо у лиссабонской "Бенфики" выиграл донецкий "Шахтер".
Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
19-летний хавбек близок к переезду в ряды украинского гранда. Талант еще не выступал в составе основной команды ЛДУ.
Переговоры по трансферу Кастильо находятся на продвинутой стадии. На латиноамериканца претендовала "Бенфика", но предложение "горняков" оказалось более привлекательным. ЛДУ пытается заложить в сделку 15% от последующей продажи воспитанника.
Опорный полузащитник, хоть и не дебютировал в первой команде "белых", но давно освоился в сборной Эквадора U-20. Кастильо сыграл 17 матчей в молодежке. Первым эквадорцем в чемпионате Украины хавбеку стать не суждено. Раньше здесь играли хавбек Меркадо ("Ворскла", "Кривбасс") и форвард Мина ("Черноморец").
После полномасштабного вторжения РФ в Украину "Шахтер" потерял почти всех легионеров. Ныне в составе "горняков" выступают 6 иностранцев. Рядом с грузином Гочолейшвили, хорватом Джурасеком, таджиком Тоировым и буркинийцем Траоре играют и два латиноамериканца – бразилец Тейлор и венесуэлец Келси.
Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Ecuadorian talented midfielder Denil Castillo from LDU Quito — born in 2004
К слову, донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Металлист" в центральном матче тура первенства.
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