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"Шахтар" за крок від підписання таланта з Південної Америки, – інсайдер

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Вівторок 11 квітня 2023 15:52
"Шахтар" за крок від підписання таланта з Південної Америки, – інсайдер Фото: Деніль Кастільйо зіграв 17 матчів за збірну Еквадору U-20 (conmebol.com)
Автор: Антон Федорців

Конкуренцію за півзахисника ЛДУ Кіто та молодіжної збірної Еквадору Деніля Кастільйо в лісабонської "Бенфіки" виграв донецький "Шахтар".

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

19-річний хавбек близький до переїзду в лави українського гранда. Талант ще не виступав у складі основної команди ЛДУ.

Перемовини щодо трансферу Кастільйо перебувають на просунутій стадії. На латиноамериканця претендувала "Бенфіка", але пропозиція "гірників" виявилася привабливішою. ЛДУ намагається закласти в угоду 15% від наступного продажу вихованця.

Опорний півзахисник, хоч і не дебютував у першій команді "білих", але давно освоївся у збірній Еквадору U-20. Кастільйо зіграв 17 матчів у молодіжці. Першим еквадорцем у чемпіонаті України хавбеку стати не вдасться. Раніше тут грали хавбек Меркадо ("Ворскла", "Кривбас") і форвард Міна ("Чорноморець").

Після повномасштабного вторгнення РФ до України "Шахтар" втратив майже всіх легіонерів. Зараз у складі "гірників" виступають 6 іноземців. Поруч із грузином Гочолейшвілі, хорватом Джурасеком, таджиком Тоіровим і буркінійцем Траоре грають і два латиноамериканці – бразилець Тейлор і венесуелець Келсі.

До слова, донецький "Шахтар" мінімально переграв "Металіст" у центральному матчі туру першості.

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