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"Ворскла" одержала первую победу в сезоне и отправила "Ингулец" в зону вылета УПЛ

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Киев, Суббота 01 октября 2022 14:59
"Ворскла" одержала первую победу в сезоне и отправила "Ингулец" в зону вылета УПЛ Фото: "Ворскла" сумели удержать победу в меньшинстве (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой полтавской "Ворсклы" над "Ингульцем" из Петрового закончился матч 5-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Ингулец" – "Ворскла" – 0:1

Голы: Олейник, 34

Удаление: Пердута, 72 (В, прямая красная карточка)

Полтавчане взялись за дело со стартовых минут и могли открыть счет уже в дебюте. Степанюк после хаоса на подаче углового дважды пытался переиграть Пидкивку в ближнем бою, но так и не смог протолкнуть мяч в сетку.

После длительного затишья на поле "Ворскла" повела на 34-й минуте. Это Марлисон в пределах штрафной головой сбросил на Степанюка, а тот в падении продлил прострел дальше – Олейник с нескольких метров был точным.

Забитый мяч успокоил игру. Ни одна из команд до перерыва так и не смогла создать хотя бы намека на опасный момент. В основном борьба продолжалась в центре поля без перехода к активным атакующим выпадам.

Во второй половине ход событий изменился не слишком. Лишь на 68-й минуте Одарюк выскочил на оперативное пространство в штрафной полтавчан, но его выстрел прошел над воротами.

Дополнительный шанс сравнять счет "Ингулец" получил вскоре. Пердута в простой ситуации завалил того же Одарюка перед собственной штрафной и ушел отдыхать досрочно. Тем не менее, Ризнык вытащил из-под перекладины прицельный удар Кухарука со штрафного.

В конце концов даже в меньшинстве "Ворскла" фактически не предоставила номинальным хозяевам ни одного шанса отквитать гол. Команда Виктора Скрипника одержала премьерную победу в сезоне и поднялась из зоны вылета в середину турнирной таблицы.

К слову, накануне "Металлист 1925" нанес первое поражение "Колосу" в сезоне Премьер-лиги.

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