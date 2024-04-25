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"Шахтер" и "Черноморец" дважды подряд сыграют в одном городе: известная причина

Киев, Четверг 25 апреля 2024 18:55
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"Шахтер" и "Черноморец" дважды подряд сыграют в одном городе: известная причина Фото: "Моряки" дважды за короткий период пересекутся с "горняками" (chornomorets.football)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" согласовал с донецким "Шахтером" проведение двух очных поединков в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матчи "Черноморец" – "Шахтер" и "Шахтер" – "Черноморец" пройдут в столице 1 мая и 5 мая соответственно. Поединки примет арена "Левый берег".

Инициатором переноса матчей выступили "моряки". Волей календаря им пришлось бы в течение десяти дней провести почти 60 часов в разъездах, если бы поединки прошли на домашних аренах обоих коллективов. Следовательно, вместо встреч в Одессе и Львове команды сошлись на двух матчах в Киеве.

27 апреля "Черноморец" в пригороде Ужгорода встретится с закарпатским "Минаем" в 26-м туре Премьер-лиги. 5 мая "моряки" сыграют перенесенный матч 12-го тура чемпионата Украины против "горняков". На 5 мая запланирован поединок 27 тура против "Шахтера".

Накануне женская команда "горняков" устроила массовую драку с "Кривбассом". Инцидент произошел после финального свистка матча чемпионата Украины. Арбитр по мотивам схватки показала 3 красных карточки.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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