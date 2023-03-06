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"Шахтер" – "Фейеноорд": прогноз на матч Лиги Европы

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Варшава, Понедельник 06 марта 2023 16:50
"Шахтер" – "Фейеноорд": прогноз на матч Лиги Европы Фото: "Горняки" в плей-офф турнира одолели "Ренн" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2022/23 донецкий "Шахтер" примет роттердамский "Фейеноорд" в столице Польши.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Фейеноорд" состоится 9 марта в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill определили роттердамцев фаворитом поединка. На победу "Гордости Юга" принимают ставки с коэффициентом 2,30. На победу "горняков" можно поставить с баллом 3,00. Ничья же стала наименее вероятным итогом – кэф 3,50.

На результативную ничью 1:1 был предложен перспективный коэффициент 6,50. Любители острых ощущений могут заложиться на волевую победу "Шахтера". Коэффициент на такое развитие событий составил солидные 11,00.

Более ровные цифры предложили австрийцы из Bwin. Шансы команд на победу в первом матче оценили похожими коэффициентами. Ставки на "Фейеноорд" принимают с кефом 2,37. Вероятный успех команды Игора Йовичевича оценили баллом 2,87. Коэффициент на ничью аналогичен – 3,50.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант со ставкой на голы обеих команд в каждом из таймов. Кэф на такой итог – 11,00. Преданные же фанаты "Шахтера" могут поставить на победу своих любимцев в обоих таймах с интересным баллом 9,25.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

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