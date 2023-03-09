"Шахтер" – "Фейеноорд": анонс матча Лиги Европы

"Шахтер" – "Фейеноорд"

9 марта, 22:00, Варшава, Стадион Войска Польского, трансляция на MEGOGO и Volia TV

Команда Игора Йовичевича осталась последним отечественным делегатом в еврокубках и на этой неделе будет в одиночку защищать честь Украины на международной арене. К первой встрече с "Гордостью Юга" Нидерландов "горняки" подошли с незаурядными кадровыми проблемами. Только из-за перебора желтых карточек "Шахтер" потерял трех защитников.

Если с отсутствием Конопли, Бондаря и Михайличенко тренерский штаб украинского гранда смирился еще после победы над "Ренном", то повреждение Матвиенко может стать роковым. Ключ к формированию линии обороны на матч с "Фейеноордом" – в его универсализме. Поскольку в заявку на Лигу Европы не попал Гочолейшвили, то в центре обороны придется положиться на 33-летнего Ракицкого и юных Фарину с Козиком, которым на двоих 38.

Правда, Йовичевич может использовать и другой вариант. В центр обороны хорватский специалист может отправить Степаненко. Опорник "горняков" бывало играл центрбека, даже в Лиге чемпионов 2019/20 против "Интера". Учитывая, что в обоих матчах УПЛ после "Ренна" ни Фарина, ни Козик на поле так и не появились – вполне вероятный вариант. А Матвиенко тогда сыграет слева.

На фоне этих проблем "Шахтера" потери роттердамцев выглядят незначительными. Основной вратарь "Фейеноорда" Бейлов вылетел еще в конце января, но его неплохо подменил немец Велленройтер. В средней же линии и без Тимбера достаточно исполнителей с высоким футбольным интеллектом.

В данный момент сезон для роттердамцев складывается удачно. "Гордость Юга" ведет борьбу за три трофея, в том числе и за всего второй в этом столетии чемпионский титул. Выступление в Лиге Европы для "Фейеноорда" – не главный приоритет. Для "Шахтера" это обстоятельство станет хорошим подспорьем.

Дисквалифицированные: Конопля, Бондарь, Михайличенко (все – "Шахтер")

Травмированные: Корниенко, Швед – Бейлов, Тимбер

Под вопросом: Матвиенко – Валемарк

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Фейеноорд"

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Степаненко, Ракицкий, Матвиенко – Джурасек – Зубков, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Траоре

"Фейеноорд": Велленройтер – Педерсен, Геертрейда, Ганцко, Хартман – Виффер, Кокчю – Джаханбахш, Дилросун, Идрисси – Хименес

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

С неоптимальным сочетанием в обороне "Шахтеру" будет сложно удержать ворота сухими. В то же время качество исполнителей в полузащите и линии атаки должны позволить "горнякам" забить и в ответ. На бумаге шансы команд, по крайней мере в первом поединке, выглядят равными. Однако даже на уровне еврокубков удача и случайность имеют места в первых рядах партера.