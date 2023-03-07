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"Шахтер" – "Фейеноорд": где смотреть матч Лиги Европы

Фото: "Шахтер" выбил "Ренн" на стадии плей-офф турнира (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2022/23 донецкий "Шахтер" встретится с роттердамским "Фейеноордом" в Варшаве.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Фейеноорд" состоится 9 марта в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки второго по рангу еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется в 21:00.

Турнирные пути "Шахтера" и "Фейеноорда" пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18. Тогда "горняки" отпраздновали две победы – 2:1 на выезде и 3:1 дома. В итоге украинский гранд вышел в 1/8 финала турнира.

Перед матчем еврокубков "Шахтер" разгромил "Металлист 1925" в чемпионате Украины. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Зубков (дважды), Михайличенко, Траоре, Петряк и Ракицкий. Команда Игора Йовичевича делит лидерство в Премьер-лиге с "Днепром-1" (по 36 очков).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

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