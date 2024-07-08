"Шахтер" дополнил график матчей новыми спаррингами

Донецкий "Шахтер" договорился о еще двух контрольных поединках в рамках тренировочных сборов в Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" встретятся с сербской "Бачкой-Тополой" и турецким "Ризеспором" в спаррингах. Оба товарищеских матча запланированы на эту неделю – 11 июля и 14 июля.

В четверг "Шахтер" встретится с бронзовым призером Суперлиги Сербии. В воскресенье же команда Марино Пушича будет противостоять середняку чемпионата Турции. Оба поединка чемпион Украины будет транслировать в открытом доступе на клубном YouTube-канале.

Ранее "горняки" сыграли два спарринга. В первом "Шахтер" разгромил боснийский "Сараево" (4:1), а во втором разошелся миром с "Хайдуком" из хорватского "Сплита" (1:1). После контрольных матчей против "Бачки-Тополы" и "Ризеспора" дончан будет ждать противостояние с английским "Ипсвичем" (20 июля).

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители, в том числе атакующий хавбек Педриньо. Вне тренировочного процесса в данный момент задействованные на Евро-2024 игроки.

Новый сезон "горняки" начнут поединком стартового тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Базовая дата встречи – 3 августа.