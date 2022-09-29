"Шахтер" договорился о переносе матча УПЛ

Матч "Львов" – "Шахтер" не состоится 8 октября. Дирекция УПЛ перенесла поединок на более поздний срок.

Инициировали изменение даты встречи "горняки". Они позаботились о переносе матча, учитывая плотный график команды и участие в Лиге чемпионов. Вместе с поединком основных команд перенесли поединок и коллективов U-19. Новая дата матчей будет озвучена впоследствии.

Теперь "Шахтер" в течение 11 дней проведет три поединка вместо четырех. С харьковским "Металлистом" в чемпионате Украины "горняки" встретятся 1 октября, а с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов – 5 и 11 октября. В свою очередь 15 октября состоится первое в этом году Классическое против киевского "Динамо".

На этой неделе Премьер-лига раздала награды лучшим тренеру и игроку августа-сентября. Оба приза достались представителям ровненского "Вереса" – Юрию Вирту и Дмитрию Клецу соответственно.