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Мошенники придумали новую схему со "взысканием" средств с украинцев: о чем идет речь

Фото: мошенники в Украине придумали новую схему с "взысканием" средств через суд (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана украинцев. Она связана с так называемым "взысканием" средств через суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"На почтовые ящики пользователей мошенники рассылают сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о "постановлении" о взыскании средств", - говорится в сообщении.

Как действуют злоумышленники?

  • Маскируют письма под домен gov.ua, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.
  • Рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа.
  • Получают удаленный доступ к устройству.

Как защититься от действий мошенников?

  • Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
  • Не открывайте вложения в подозрительных письмах.
  • Проигнорируйте и удалите письмо.

Мошенники в Украине

Мошенники активизировались во время войны в Украине. Например, недавно сообщалось, что мошенники обещают финансовую помощь от международных организаций или правительства Украины. Но на самом деле таким "акциям" верить нельзя.

Кроме того, еще одна схема - просьба перевести средства за помощь в трудоустройстве. Для вывода средств злоумышленники требовали повторных перечислений средств на их банковские карты. Такой алгоритм продолжался, пока жертвы не понимали, что имеют дело с мошенниками.

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