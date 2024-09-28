Мошенники придумали новую схему со "взысканием" средств с украинцев: о чем идет речь

Мошенники в Украине

Мошенники активизировались во время войны в Украине. Например, недавно сообщалось, что мошенники обещают финансовую помощь от международных организаций или правительства Украины. Но на самом деле таким "акциям" верить нельзя.

Кроме того, еще одна схема - просьба перевести средства за помощь в трудоустройстве. Для вывода средств злоумышленники требовали повторных перечислений средств на их банковские карты. Такой алгоритм продолжался, пока жертвы не понимали, что имеют дело с мошенниками.

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