Мошенники придумали новую схему, использовав недавний обмен пленными

"В соцсетях появились профили, представляющие себя освобожденными из плена защитниками, призывают обращаться и обещают предоставить информацию якобы о тех военных, кого они видели в плену. Впоследствии под разными предлогами начинают просить деньги", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, на профиле могут быть прикреплены фото и видео защитников "обмена 230" или фото- и видеоматериалы из других подобных событий.

Украинцев призвали не верить в подобные сообщения и акцентировали внимание на том, что за данными страницами скрываются мошенники.

"Будьте бдительны и обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - призвали напоследок в сообщении.

Российский фейк об обмене 3 января

Следует отметить, что в России распространяют фейк о данном обмене пленными. Якобы российская сторона отдала Украине меньшее количество пленных, чем получила, будто в Украину вернулись только 173 пленных.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнул, что данная информация является ложной, а на Родину вернулись 230 человек, среди которых 130 военнослужащих, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шесть гражданских.