Во время распродаж в Черную пятницу возрастает риск столкнуться с мошенниками, которые маскируют свои схемы под выгодные предложения. Злоумышленники могут создавать фейковые сайты магазинов, публиковать поддельные объявления и рассылать фишинговые ссылки, чтобы выманить деньги и платежные данные покупателей.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел рассказывает, как защититься от афер во время онлайн-шопинга.

Как проверить магазин и не столкнуться с мошенниками

Перед покупкой в МВД советуют убедиться, что сайт настоящий. Для этого нужно внимательно проверить его адрес: мошеннические копии могут отличаться от оригинала одним символом.

Также стоит проверить продавца - поискать отзывы, контактные данные и информацию об истории работы магазина.

Среди других рекомендаций:

не доверять подозрительно большим скидкам и сравнивать стоимость товара в разных магазинах;

не торопиться с покупкой, особенно если продавец настаивает на полной предоплате.

Как безопасно оплачивать покупки в интернете

В МВД советуют выбирать наложенный платеж, особенно если речь идет о незнакомом продавце. По возможности товар следует осмотреть перед оплатой.

Кроме того, покупателям рекомендуют:

не переходить по сторонним платежным ссылкам, а оплачивать заказы только через официальный сайт или приложение магазина;

не разглашать PIN-код, CVV-код, срок действия карты и коды подтверждения от банка;

использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок и держать на ней только сумму, необходимую для оплаты.

Что делать, если данные карты попали к мошенникам

После покупки следует проверять банковские списания и отслеживать заказы только через официальные сайты и приложения почтовых операторов.

Если вы сообщили мошенникам данные банковской карты, нужно немедленно обратиться в банк и заблокировать ее.

В МВД также призвали не замалчивать случаи мошенничества и сообщать о них киберполиции.