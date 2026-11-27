Мошенники охотятся за покупателями в Черную пятницу: в МВД объяснили, как защитить деньги
Во время распродаж в Черную пятницу возрастает риск столкнуться с мошенниками, которые маскируют свои схемы под выгодные предложения. Злоумышленники могут создавать фейковые сайты магазинов, публиковать поддельные объявления и рассылать фишинговые ссылки, чтобы выманить деньги и платежные данные покупателей.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел рассказывает, как защититься от афер во время онлайн-шопинга.
Как проверить магазин и не столкнуться с мошенниками
Перед покупкой в МВД советуют убедиться, что сайт настоящий. Для этого нужно внимательно проверить его адрес: мошеннические копии могут отличаться от оригинала одним символом.
Также стоит проверить продавца - поискать отзывы, контактные данные и информацию об истории работы магазина.
Среди других рекомендаций:
- не доверять подозрительно большим скидкам и сравнивать стоимость товара в разных магазинах;
- не торопиться с покупкой, особенно если продавец настаивает на полной предоплате.
Как безопасно оплачивать покупки в интернете
В МВД советуют выбирать наложенный платеж, особенно если речь идет о незнакомом продавце. По возможности товар следует осмотреть перед оплатой.
Кроме того, покупателям рекомендуют:
- не переходить по сторонним платежным ссылкам, а оплачивать заказы только через официальный сайт или приложение магазина;
- не разглашать PIN-код, CVV-код, срок действия карты и коды подтверждения от банка;
- использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок и держать на ней только сумму, необходимую для оплаты.
Что делать, если данные карты попали к мошенникам
После покупки следует проверять банковские списания и отслеживать заказы только через официальные сайты и приложения почтовых операторов.
Если вы сообщили мошенникам данные банковской карты, нужно немедленно обратиться в банк и заблокировать ее.
В МВД также призвали не замалчивать случаи мошенничества и сообщать о них киберполиции.
Ранее РБК-Украина сообщало, что только 39% украинцев верят в реальные скидки в Черную пятницу. По данным Gradus, 89% покупателей, планирующих воспользоваться распродажей, готовятся заранее: следят за ценами и проверяют их историю. Чаще всего украинцы планируют покупать одежду и обувь, а каждый четвертый - павербанки, зарядные станции или фонари.
В то же время акции в магазинах стартовали в разные даты и продлятся не менее 30 ноября - до Киберпонедельника.