Під час розпродажів до Чорної п'ятниці зростає ризик натрапити на шахраїв, які маскують свої схеми під вигідні пропозиції. Зловмисники можуть створювати фейкові сайти магазинів, публікувати підроблені оголошення та розсилати фішингові посилання, щоб виманити гроші й платіжні дані покупців.

РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ розповідає, як захиститися від афер під час онлайн-шопінгу.

Як перевірити магазин і не натрапити на шахраїв

Перед покупкою у МВС радять переконатися, що сайт справжній. Для цього потрібно уважно перевірити його адресу: шахрайські копії можуть відрізнятися від оригіналу лише одним символом.

Також варто перевірити продавця - пошукати відгуки, контактні дані та інформацію про історію роботи магазину.

Серед інших рекомендацій:

не довіряти підозріло великим знижкам і порівнювати вартість товару в різних магазинах;

не поспішати з покупкою, особливо якщо продавець наполягає на повній передоплаті.

Як безпечно оплачувати покупки в інтернеті

У МВС радять обирати післяплату, особливо якщо йдеться про незнайомого продавця. За можливості товар варто оглянути перед оплатою.

Крім того, покупцям рекомендують:

не переходити за сторонніми платіжними посиланнями, а оплачувати замовлення лише через офіційний сайт або застосунок магазину;

не розголошувати PIN-код, CVV-код, термін дії картки та коди підтвердження від банку;

використовувати окрему віртуальну картку для онлайн-покупок і тримати на ній лише суму, необхідну для оплати.

Що робити, якщо дані картки потрапили до шахраїв

Після покупки варто перевіряти банківські списання та відстежувати замовлення лише через офіційні сайти й застосунки поштових операторів.

Якщо ви повідомили шахраям дані банківської картки, потрібно негайно звернутися до банку та заблокувати її.

У МВС також закликали не замовчувати випадки шахрайства та повідомляти про них кіберполіцію.