В реальные скидки верят 39% украинцев: что покупают и сколько тратят на Черную пятницу
Только 39% украинцев верят, что в Черную пятницу цены действительно снижаются. Поэтому покупатели заблаговременно отслеживают стоимость продуктов и проверяют историю цен.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результаты исследования компании Gradus.
Как украинцы готовятся к распродаже
Большинство покупателей не ждут начала акций, чтобы определиться с покупками. По данным исследования, 46% опрошенных предварительно следят за ценами на нужные товары, а 41% проверяют их историю, чтобы отличить реальные скидки от маркетинговых приемов.
В общей сложности 89% планирующих покупки на Черную пятницу готовятся к распродаже заранее. В частности, 22% составляют список покупок, столько же добавляют товары в корзину или избранные и откладывают деньги. Еще 11% подписываются на рассылки и оповещения магазинов.
Только 11% решают, что приобрести, непосредственно при распродаже.
Что планируют покупать украинцы
Почти половина покупателей собирается приобрести на Черную пятницу одежду и обувь. В то же время, каждый четвертый планирует купить павербанк, зарядную станцию или фонарь. По популярности эта категория сравнялась с электроникой и опережает бытовую технику.
Среди онлайн-покупателей три четверти выбирают украинские площадки, треть планирует заказывать товары на китайских маркетплейсах. Самыми популярными украинскими платформами стали:
- Rozetka - 47%;
- EVA - 32%;
- Prom.ua - 29%.
В то же время, более половины покупателей планируют посещать физические магазины или совмещать офлайн- и онлайн-шопинг.
Сколько готовы потратить на Черную пятницу
Наибольшая доля опрошенных - 22% - планирует потратить на распродажи от 2,5 до 5 тысяч гривен. Еще 20% рассчитывают на бюджет от 5 до 10 тысяч гривен, а 16% готовы потратить более 10 тысяч гривен.
Мужчины в целом планируют большие расходы: 44% из них готовы потратить более 5 тысяч гривен. Среди женщин таких 27%.
В Gradus отмечают, что около 70% названных мотивов покупок связаны с практическими потребностями - приобретением давно запланированных товаров, пополнением запасов и обеспечением автономности при отключениях. Остальные 30% приходятся на покупки для удовольствия и подарки.
В то же время, только 20% украинцев соглашаются с утверждением, что часто делают импульсивные покупки.
"Украинские потребители подходят к покупкам все осознаннее. Это не означает, что эмоциональная составляющая потребления исчезает, но война меняет само понимание необходимого", - отметила социологиня, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Черную пятницу украинские магазины запускают акции в разные даты, а некоторые предложения действуют в течение всего ноября. В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин замечал, что из-за инфляции, валютных колебаний и потерь товарных запасов ритейлерам может быть сложнее предлагать значительные скидки. Он советовал покупателям заранее определять бюджет и покупать только то, что действительно нужно, а не поддаваться эмоциональным покупкам.
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