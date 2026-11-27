Только 39% украинцев верят, что в Черную пятницу цены действительно снижаются. Поэтому покупатели заблаговременно отслеживают стоимость продуктов и проверяют историю цен.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результаты исследования компании Gradus.

Как украинцы готовятся к распродаже

Большинство покупателей не ждут начала акций, чтобы определиться с покупками. По данным исследования, 46% опрошенных предварительно следят за ценами на нужные товары, а 41% проверяют их историю, чтобы отличить реальные скидки от маркетинговых приемов.

В общей сложности 89% планирующих покупки на Черную пятницу готовятся к распродаже заранее. В частности, 22% составляют список покупок, столько же добавляют товары в корзину или избранные и откладывают деньги. Еще 11% подписываются на рассылки и оповещения магазинов.

Только 11% решают, что приобрести, непосредственно при распродаже.

Сколько украинцев готовились к Черной пятнице (инфографика: Gradus)

Что планируют покупать украинцы

Почти половина покупателей собирается приобрести на Черную пятницу одежду и обувь. В то же время, каждый четвертый планирует купить павербанк, зарядную станцию или фонарь. По популярности эта категория сравнялась с электроникой и опережает бытовую технику.

Среди онлайн-покупателей три четверти выбирают украинские площадки, треть планирует заказывать товары на китайских маркетплейсах. Самыми популярными украинскими платформами стали:

Rozetka - 47%;

EVA - 32%;

Prom.ua - 29%.

В то же время, более половины покупателей планируют посещать физические магазины или совмещать офлайн- и онлайн-шопинг.

Сколько готовы потратить на Черную пятницу

Наибольшая доля опрошенных - 22% - планирует потратить на распродажи от 2,5 до 5 тысяч гривен. Еще 20% рассчитывают на бюджет от 5 до 10 тысяч гривен, а 16% готовы потратить более 10 тысяч гривен.

Мужчины в целом планируют большие расходы: 44% из них готовы потратить более 5 тысяч гривен. Среди женщин таких 27%.

Сколько украинцы готовы тратить на Черную пятницу (инфографика: Gradus)

В Gradus отмечают, что около 70% названных мотивов покупок связаны с практическими потребностями - приобретением давно запланированных товаров, пополнением запасов и обеспечением автономности при отключениях. Остальные 30% приходятся на покупки для удовольствия и подарки.

В то же время, только 20% украинцев соглашаются с утверждением, что часто делают импульсивные покупки.