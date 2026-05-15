Мошенники массово выдают себя за СБУ, рассылая украинцам "повестки"

"Служба безопасности Украины фиксирует рост количества мошеннических схем, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. В частности, представляются должностными лицами СБУ и других государственных структур", - говорится в сообщении.

Главная цель этих афер - обмануть граждан и завладеть их средствами.

Так преступники обращаются к человеку и сначала запугивают его вымышленными уголовными делами о якобы государственной измене, финансировании РФ или покупке запрещенных товаров.

Для усиления давления, дельцы часто присылают в мессенджер фейковую повестку-вызов на допрос.

В дальнейшем аферисты предлагают избежать наказания. Для этого в большинстве случаев требуют перевести или передать им деньги "на проверку" или "во избежание уголовной ответственности".

Служба безопасности призывает граждан быть бдительными и придерживаться таких правил: