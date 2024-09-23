Шахматная олимпиада-2024: Индия оформила золотой дубль, женская сборная Украины в топ-10

В последнем туре индийские спортсменки переиграли команду Азербайджана (3,5:0,5), и, набрав 16 баллов из 22 возможных, впервые в истории получили главный приз. На втором месте финишировали шахматистки Казахстана (18 очков), на третьем – США (17).

Женская сборная Украины в последнем матче разгромила команду Румынии (3,5:0,5). Выиграли Юлия Осьмак, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова, а Наталья Букса завершила свою партию вничью. В итоге в активе наших шахматисток 16 очков и восьмое место в финальной классификации.

Украинская мужская команда завершила соревнование на минорной ноте, уступив Сербию – 0,5:3,5. Свои партии проиграли Василий Иванчук, Антон Коробов и Владимир Онищук. И только Руслан Пономарев сыграл вничью.

"Сине-желтые" набрали 15 очков и заняли итоговую 16-ю позицию. "Золото" здесь досрочно получили индийские гроссмейстеры, показавшие феноменальный результат – 21 балл из 22-х возможных. В топ-тройку также вошли США и Узбекистан (по 17 очков).

Фото: Индийские шахматистки впервые победили на Шахматной олимпиаде (chessolympiad2024.fide.com)

Двойной успех Индии

Как и мужчины накануне, женская сборная Индии впервые выиграла Шахматную олимпиаду. Она стала восьмой командой в истории, которая торжествовала на турнире.

Больше всего побед в женских соревнованиях у сборной СССР – 11. Далее следуют Китай (6) и Грузия (4). Дважды лучшими становились украинки (2006, 2022).

Что касается золотых дублей (победы на одной олимпиаде мужской и женской команд), то Индия стала третьей страной, которой это удалось. Здесь следует отметить, что женские Шахматные олимпиады проводятся с 1957 года (мужские – с 1924-го). К тому же первые 20 лет женские турниры разыгрывались отдельно от мужских – в разные годы и в разных городах.

И только в 1976 году две олимпиады объединили в общий шахматный форум. С этого времени золотые дубли удавалось сделать только двум странам. Четыре раза это достижение подчинялось шахматистам СССР (1980, 1982, 1984, 1986) и однажды Китаю (2018). Теперь к клубу мегачемпионов присоединилась и Индия.