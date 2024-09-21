Шахматная олимпиада-2024. Обе сборные Украины претендуют на медали за два тура до финиша

Женская сборная держится в группе команд, которые делят 3-11-е места. В 9-м туре украинские шахматистки провели тяжелый матч против Армении, завершившийся боевой ничьей – 2:2.

Юлия Осьмак и Анна Ушенина сыграли вничью, Наталья Букса победила, а Инна Гапоненко потерпела поражение. Сборная Украины завоевала 14 очков и вместе еще с восемью командами, имеющими аналогичный показатель, дышит в спину лидерам – Казахстану (16 баллов) и Индии (15).

Мужская сборная Украины в 9-м туре отлично сыграла против Грузии – 3:1. Андрей Волокитин и Василий Иванчук сыграли свои партии вничью, а Антон Коробов и Владимир Онищук победили.

Наша команда с 14-ю очками делит 5-9-е места. Лидирует сборная Индии (17 пунктов). Далее следуют США, Узбекистан, Китай (по 15).

В предпоследнем туре, который пройдет 21 сентября, женская сборная Украины встретится с США. Мужская будет противостоять Армении.

Кто такой Владимир Онищук

33-летний гроссмейстер из Ивано-Франковска. По рейтингу – пятый участник украинской команды, однако его вклад в общий результат весьма значителен. Вот и в матче с грузинами именно его победа закрепила общий успех "сине-желтых".

Онищук громко заявил о себе еще на детских и юношеских соревнованиях. Он был чемпионом Европы среди шахматистов до 10-ти лет (в 2001-м), серебряным призером среди 12-ти (2003) и 16-летних (2006). А в составе сборной Украины – победителем Всемирной детской шахматной олимпиады (2006).

На взрослом уровне успехи не столь впечатляющи. В индивидуальных соревнованиях лучший результат – победа в чемпионате Украины по быстрым шахматам и блицу (2015) и "серебро" в "классике" (2017). В составе сборной – победитель командного чемпионата Европы-2021 и серебряный призер 2019 года.

В мировой классификации Онищук занимает 145-е место. Пиковый рейтинг – 71-е место в 2015 году.