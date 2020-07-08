Шахов вимагає незалежного розслідування пожежі в Луганській області

Народний депутат Сергій Шахов буде особисто контролювати хід розслідування пожежі в Луганській області. Проте незалежне розслідування можливе лише за участі правоохоронців з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу.

Про це депутат заявив на сторінці в Facebook.

"Якщо в Україні горить ліс - значить вигідно приховати його вирубку, впевнений, що і пожежа на Луганщині не без злочинного умислу. Занадто разючий збіг. Ліс загорівся саме тоді, коли туди виїхала ТСК на перевірку ... Особисто я, в такі збіги не вірю!" - зазначив Шахов.

Депутат неодноразово виступав у парламенті, що на Донбасі процвітає незаконна вирубка лісів. На думку Шахова, до навмисного підпалу можуть бути причетні керівники Луганського обласного управління Нацполіції.

"Головне - знайти і покарати винних у цій біді. Незалежне розслідування можливо тільки, якщо їм займуться правоохоронці з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу. П'ятеро загиблих, десятки поранених, понад 100 згорілих будинків, пожежники з різних куточків України. А хто відповість?" - додав нардеп.

Шахов додав, що в зоні пожежі цілодобово працює його команда, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим.

Благодійні внески на допомогу постраждалим можна зробити на Благодійний Фонд Сергія Шахова.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Луганській області розповсюдилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.