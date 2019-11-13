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Шахов вимагає не допускати іноземців до української землі без референдумів

Новини » Політика     13.11.2019 - 14:49
Шахов вимагає не допускати іноземців до української землі без референдумів
Фото: Сергій Шахов (прес-служба)

Шахов виступає проти поспішного відкриття ринку землі

Команда Сергія Шахова проти надання права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі – це питання має бути вирішено без жодних референдумів. Про це з трибуни парламенту заявив народний депутат Шахов, передає РБК-Україна.

За його словами, іноземці не мають бути допущені до ринку української землі без жодних референдумів.

"Ми виступаємо проти поспішного відкриття ринку землі та проти надання права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі – чи то особисто, чи то у вигляді підприємства, зареєстрованого в Україні. Це питання має бути вирішено без жодних референдумів", – наголосив Шахов.

За його словами, депутати в політичному сенсі є дітьми з сірниками.

"Сьогодні я бачу в цьому залі - в політичному сенсі - дітей, яким дали сірники, які хочуть спалити нашу землю. Будьте дорослими! З холодною головою приймайте рішення", - закликав Шахов.

За його словами, "немає - продажу землі" сказали люди у різних регіонах країни.

Він зазначив, референдум щодо землі слід проводити лише за готовності держави та громадян.

Також він нагадав, що згідно з соцопитуваннями, дві третини українців підтримують ідею винесення питання скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі на всеукраїнський референдум.

"При цьому 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення", – наголосив Шахов.

Комнада Шахова, зауважив нардеп, підтримує вимоги протестувальників проти поспішного відкриття ринку землі.

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