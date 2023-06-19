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"Шахеды" и "Орлан": силы ПВО в Днепропетровской области уничтожили 4 беспилотника

Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные уничтожили четыре вражеских беспилотника в небе Днепропетровской области сегодня ночью, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Ночью наши воздушные силы уничтожили четыре беспилотника над областью. Вероятно, 3 "Шахеда" и 1 "Орлан". Благодарю наших защитников неба из ПвК "Восток", - говорится в сообщении главы Днепропетровского облсовета.

Ночная российская атака

Ночью, 19 июня, в южных и восточных областях звучали сирены воздушной тревоги. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о пусках ракет и дронов.

Силы ПВО в Одесской области уничтожили 4 крылатых ракеты "Калибр", которыми оккупанты атаковали Украину с акватории Черного моря.

Также взрывы были слышны в Запорожье, но по сообщениям местных властей, в областном центре ночью никаких происшествий не зафиксировано.

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Днепропетровская областьПВОВторжение России в Украину