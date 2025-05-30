"Шахеды" против троллейбусов: Зеленский показал последствия удара по депо в Харькове

"Российские "Шахеды" против обычных троллейбусов. Это был удар по Харькову - не менее 8 "Шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей", - отметил президент.

Всего за ночь россияне применили против Украины 90 ударных беспилотников и две баллистические ракеты.

"Каждые сутки такие удары. Абсолютное большинство из них - по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла", - добавил Зеленский.



Как отметил глава государства, российская стратегия заключается в том, чтобы разрушать жизнь, и она не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Зеленский призвал не торговаться с Россией, а давить на нее для окончания войны.

"Даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии. Стоит быть решительными и сильными всем в мире - Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", - подчеркнул он.



