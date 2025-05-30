В Одесской области российские дроны уничтожили отделение "Новой почты" (фото, видео)
Россия в ночь на 30 мая атаковала дронами Одесскую область. Вражеские беспилотники разрушили отделение "Новой почты" в Измаиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области в Facebook.
"В Одесской области в результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения Новой Почты", - говорится в сообщении.
Также в результате вражеской атаки были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили.
Российские дроны вызвали пожар, который распространился на 300 квадратных метров. По данным ГСЧС, обошлось без жертв и пострадавших.
Огонь ликвидировали спасатели совместно с работниками Национальной гвардии Украины. На месте работали восемь спасателей и пять нацгвардейцев, а также три единицы техники.
Фото: ГСЧС показала уничтоженное отделение "Новой почты" (facebook.com/DSNSODE)
Офис генпрокурора уточнил, что российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Правоохранители начали расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: дроны РФ ударили по Измаильскому району (facebook.com/pgo.gov.ua)
Что будет с посылками
В "Новой почте" сообщили, что по состоянию на 8:30 пожар в отделении в Измаиле потушен. Никто из сотрудников не пострадал.
Компания связывается по поводу компенсации с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки. Также "Новая почта" устанавливает мобильное отделение в Измаиле.
Фото: последствия удара по "Новой почте" в Измаиле (t.me/odeskaODA)
Ночная атака РФ
Россия запустила по Украине дроны еще с вечера 29 мая. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили за ночь 90 дронов с пяти направлений, а также атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.
Силы ПВО обезвредили 56 дронов (26 - сбили, еще 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ).
Главным направлением удара врага были Харьковская, Одесская и Донецкая области.
Этой ночью под ударом был Харьков. По словам мэра города, восемь вражеских дронов атаковали троллейбусное депо. Повреждены также более 30 многоквартирных домов.
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