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В Одесской области российские дроны уничтожили отделение "Новой почты" (фото, видео)

Одесская область, Пятница 30 мая 2025 08:38
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В Одесской области российские дроны уничтожили отделение "Новой почты" (фото, видео) Фото: РФ уничтожили отделение "Новой почты" в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 30 мая атаковала дронами Одесскую область. Вражеские беспилотники разрушили отделение "Новой почты" в Измаиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области в Facebook.

"В Одесской области в результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения Новой Почты", - говорится в сообщении.

Также в результате вражеской атаки были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили.

Российские дроны вызвали пожар, который распространился на 300 квадратных метров. По данным ГСЧС, обошлось без жертв и пострадавших.

Огонь ликвидировали спасатели совместно с работниками Национальной гвардии Украины. На месте работали восемь спасателей и пять нацгвардейцев, а также три единицы техники.

Фото: ГСЧС показала уничтоженное отделение "Новой почты" (facebook.com/DSNSODE)

Офис генпрокурора уточнил, что российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Правоохранители начали расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: дроны РФ ударили по Измаильскому району (facebook.com/pgo.gov.ua)

Что будет с посылками

В "Новой почте" сообщили, что по состоянию на 8:30 пожар в отделении в Измаиле потушен. Никто из сотрудников не пострадал.

Компания связывается по поводу компенсации с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки. Также "Новая почта" устанавливает мобильное отделение в Измаиле.

Фото: последствия удара по "Новой почте" в Измаиле (t.me/odeskaODA)

Ночная атака РФ

Россия запустила по Украине дроны еще с вечера 29 мая. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили за ночь 90 дронов с пяти направлений, а также атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.

Силы ПВО обезвредили 56 дронов (26 - сбили, еще 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ).

Главным направлением удара врага были Харьковская, Одесская и Донецкая области.

Этой ночью под ударом был Харьков. По словам мэра города, восемь вражеских дронов атаковали троллейбусное депо. Повреждены также более 30 многоквартирных домов.

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