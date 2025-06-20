"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов

"В ночь на 20 июня (с 23.00 19 июня) противник атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, востоке и юге страны. В частности, 34 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 36 - локально потеряны, или подавлены РЭБ.

Также зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых дронов-камикадзе, или их обломков, на 11 локациях.

Обстрел Одессы ночью 20 июня

Сегодня ночью, 20 июня, под ударом россиян была Одесса. Сообщается, что в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в одном из домов произошел пожар.

В результате обстрела в городе возникли масштабные пожары. В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Чрезвычайники спасли с места происшествия 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Во время спасатели работ на спасателей обрушились конструкции. Три пожарные пострадали, однако они в больнице и их состояние стабильное.

Также пострадал 23-этажный жилой дом. В частности, загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек. Двое из них являются детьми.