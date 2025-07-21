"Шахеды", "Калибры", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95: чем РФ атакует Украину этой ночью

Начиная с вечера воскресенья, 20 июля, в воздушном пространстве Украины начали фиксировать ударные беспилотники россиян. Сначала они летели через Запорожскую и Сумскую область, впоследствии их стало больше.

В частности, уже по состоянию на 01:45 было известно, что на фоне атаки "Шахедов" в Киеве и Харькове раздаются звуки взрывов.

Уже в 23:44 Воздушные силы ВСУ предупредили, что зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ. Вылет, вероятно, боевой. По крайней мере мониторинговые каналы писали о пусковых маневрах.

Отметим, что самолеты Ту-95МС являются носителями ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Кроме вышеуказанного, враг трижды поднимал в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Первый вылет был зафиксирован в 00:23, второй в 02:50, а третий в 03:34. После первого в Киеве был слышен звук взрыва, однако, судя по всему, это был не прилет, а лишь звук ракеты.

Ряд каналов писали, что прилет произошел в Ирпене. Однако никаких официальных подтверждений этому не было.

Также этой ночью, в 02:18, военные зафиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Они летели с юга и впоследствии их движение было на запад Украины. По последним данным, их фиксировали в Тернопольской области.

Обновлено в 03:46

Воздушные силы ВСУ зафиксировали крылатые ракеты с самолетов Ту-95. Сейчас их фиксируют в Харьковской области - они летят в направлении Полтавской.

Обновлено в 04:09

Крылатые ракеты с Ту-95 продолжили движение на запад, после чего было зафиксировано еще новые группу в Сумской области.

По последним данным, ракеты летят на Шполу и Пирятин.

Информация была взята из Telegram-канала Воздушных сил ВСУ.