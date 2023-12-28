Обломок дрона "Шахед" попал в жилой дом в Одессе, возник пожар

"Обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в Одессе. Вспыхнул пожар. Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются", - отмечается в сообщении.

Также попадание и пожар подтвердили в Силах обороны Юга Украины.

"В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе, которого враг направил через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар в многоэтажке. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется. Соответствующие службы работают с риском для жизни для спасения людей", - отмечается в сообщении.

Российские обстрелы Украины

Напомним, вечером в четверг, 28 декабря, российские захватчики в очередной раз атакуют Украину дронами типа "Шахед" на юге и востоке страны.

Также россияне обстреляли восемь общин в Сумской области, есть раненая женщина.

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