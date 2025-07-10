ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Шахед" попал в квартиру главы НСХУ: Константин Чернявский получил ранение

Киев, Четверг 10 июля 2025 15:59
UA EN RU
"Шахед" попал в квартиру главы НСХУ: Константин Чернявский получил ранение Последствия ночной атаки (фото: facebook.com/annajarova)
Автор: Василина Копытко

В ночь на 10 июля во время массированной атаки дронов-камикадзе один из "Шахедов" попал в жилой дом в Киеве, в частности - в квартиру главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена НСХУ Анны Яровой в Facebook.

Последствия ночной атаки

"Ужасная ночь для главы НСХУ Константина Чернявского. Один из "Шахедов" попал прямо в его квартиру. Сейчас он находится в больнице. В результате взрыва он получил осколочные ранения и значительную кровопотерю. Жена Тамара и Алексейчик в безопасности", - говорится в сообщении.

Также в посте призвали неравнодушных украинцев задонатить на лечение Чернявского и восстановление его жилья.

"Помогать друг другу наша самая главная человеческая миссия. Это наше неотъемлемое право, право украинца, быть рядом, когда друзья нуждаются в помощи. Даже когда они об этом не говорят", - отметила Яровая.

Реквизиты для помощи:

  • 5168745653666559 ПриватБанк Константин Чернявский
  • ссылка на Монобанк

&quot;Шахед&quot; попал в квартиру главы НСХУ: Константин Чернявский получил ранениеКонстантин Чернявский получил осколочные ранения (скриншот)

Позже в соцсетях опубликовали видео обращения Константина Чернявского к украинцам.

"Дорогие мои друзья, коллеги, дорогая художественная семья, несмотря на многочисленный обстрел, несмотря на мои ранения в эту ночь, главное, что мы вместе, совместно идем к победе. Национальный союз художников Украины, который я имею честь возглавлять, он работает, развивается и модернизируется", - заявил Чернявский.

Также он заявил, что съезд НСХУ, который должен выбрать главу, состоится, и Чернявский снова будет подаваться на голову.

Атака на Украину 10 июля

В ночь на 10 июля Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак, выпустив 415 средств поражения. Среди них - 397 ударных дронов типа Shahed и дронов-приманок, восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре ракеты С-300.

Основным направлением удара стал Киев. Силы ПВО уничтожили 178 целей, еще 204 были сбиты с курса или нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, утром спасатели работали на 16 локациях в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Киев
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом