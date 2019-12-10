У згорілому коледжі в Одесі були відсутні вогнегасники

В одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де стався масштабна пожежа, під час пошукових робіт не було виявлено жодного вогнегасника. Про це повідомив начальник Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Беха, кілька вогнегасників були виявлені під ліжком коменданта, який знаходиться не в приміщенні коледжу.

"Ми не вилучили досі жодного вогнегасника. Ряд вогнегасників ми знайшли під ліжком у коменданта, який знаходиться не в приміщенні", - повідомив начальник поліції Одеської області.

Також він зазначив, що у будівлі відсутня автоматична система оповіщення пожежної безпеки. В будівлі знаходилася лише застаріла сигналізація, яку необхідно було натискати в ручному режимі.

"Система оповіщення про пожежної безпеки у будівлі відсутня - сигналізації, датчики чуттєвості диму і температури. Оповіщення здійснювалося в ручному режимі, шляхом натискання на застарілу сигналізацію у місця вахтера на першому поверсі", - повідомив Бех.

Раніше РБК-Україна писало, що директору одеського коледжу повідомили про підозру. За словами Беха, її звинувачують у службовій недбалості.

Нагадаємо, пожежа в коледжі в Одесі відбувся 4 грудня. В результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 постраждали. На даний момент 4 людини вважаються зниклими без вести.