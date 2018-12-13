Сезон полювання: чи виросте в Україні попит на долари, і яким буде курс гривні

Ближче до новорічних та різдвяних свят курс гривні буде знижуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс гривні до долара у другій половині грудня буде падати, вважають фінансові аналітики. До кінця року валютний ринок відчує на собі великі виплати з держбюджету і зростаючий попит на валюту у імпортерів. За різними оцінками, у кінці цього року і на початку наступного курс складе близько 28-29 гривень/долар.

У короткостроковій перспективі девальваційні очікування бізнесу і населення можуть заспокоїти позитивні новини щодо нової програми МВФ для України і підтримка від інших фінансових організацій. Тим не менш, це не знімає ризики, пов'язані з майбутньою президентською кампанією і великими зовнішніми виплатами по боргах як до, так і після виборів. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Гривня по відношенню до долара з початку року зміцнилася майже на 30 копійок – з 28,06 гривень/долар у січні до 27,77 гривень/долар на цьому тижні. Максимальна відмітка курсу протягом року досягала 28,87 гривень/долар у кінці січня, мінімальна – 25,91 гривень/долар у середині березня.

Після тимчасової паніки на валютному ринку, викликаної новинами про захоплення РФ українських кораблів в Азовському морі та введення воєнного стану, гривня почала поступово відвойовувати позиції. З початку грудня обмінний курс гривні зміцнюється. Втім, вже у другій половині місяця тренд зміниться – ближче до новорічних та різдвяних свят курс української валюти ослабне, вважають опитані РБК-Україна фінансові аналітики.

Валютна традиція

Падіння курсу гривні у кінці року – усталена практика останніх років. В кінці року уряд традиційно проводить великі виплати з держбюджету. Частина цих грошей потрапляє на валютний ринок, чинячи тиск на курс гривні.

У кінці грудня – початку січня гривня досягає своїх річних мінімумів, погоджується аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. Але на даний момент, на його думку, запас міцності у гривні вище порівняно з попередніми роками.

"Плюсом в цій історії відіграє зростання рівня золотовалютних резервів і (очікуваний, - ред.) транш від МВФ. Сезонний пік девальвації варто чекати до січня, коли ще не будуть сформовані резерви газу на цей рік, а ефект від траншу МВФ поступово згасне", - вважає Пархоменко.

Крім того, як пояснив керівник підрозділу по фінансовому аналізу корпорацій групи ICU Олександр Мартиненко, у кінці року зростає попит на долар з боку імпортерів споживчих товарів. "Дія інших понижуючих курс факторів продовжиться – девальваційні очікування, попит імпортерів і бюджетні виплати під кінець року посилять тиск на валюту", - пояснив Мартиненко.

З тим, що і у цьому році сезонні фактори візьмуть вгору і у другій половині місяця курс гривні почне знижуватися, погоджується член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран. "Бюджет треба виконувати, і рано чи пізно Мінфін заллє ринок ліквідністю. Інша справа, що на листопад – початок грудня припав пік реалізації зернових на тлі цінових максимумів на пшеницю. Враховуючи, що врожай був непоганий, але графік його збору і доставки споживачеві спочатку запізнювався, то ми якраз зараз і спостерігаємо цей процес", - пояснив аналітик.

У цьому році курсу гривні справді надають підтримку великі обсяги експорту сільськогосподарської продукції на тлі рекордного врожаю, погоджується керівник напрямку інвестиційного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group Сергій Ягнич. Разом з тим, за його словами, у банку очікують ослаблення національної валюти на тлі великих бюджетних платежів у грудні. "Згідно з нашим очікуванням, у кінці 2018 і початку 2019 року найбільш ймовірний діапазон курсу гривні до долара США становитиме 28-29 гривень/долар", - зазначив Сергій Ягнич.

"Думаю, що 28-29 гривень за долар – це дуже комфортний діапазон. Він влаштує і імпортерів і експортерів", - уточнив Віталій Шапран.

У ICU на кінець 2018 року також прогнозують курс в районі 29 гривень/долар. Що ж стосується наступного року, аналітики групи очікують, що помірний девальваційний тренд збережеться. "Наші очікування на кінець 2019 року – це м'яка девальвація до 30 гривень/долар до кінця року. Політична нестабільність і девальваційні очікування несуть основні ризики для наших валютних прогнозів", - пояснив Олександр Мартиненко.

Фактор МВФ і вибори

Національний банк у своєму останньому інфляційному звіті вказав, що погіршення девальваційних та інфляційних очікувань – основний ризик, який може реалізуватися на тлі посилення невизначеності в період нового політичного циклу. На цю ж проблему вказують опитані експерти. "Важливим залишається питання з виборами і політикою нового Кабміну, на долю якого припадуть виплати по боргу попередніх років. Важливо буде утримати монетарну стабільність в цей піковий період", - упевнений аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

Ще один ризик – погіршення зовнішніх умов торгівлі, в тому числі через активізацію "торговельних воєн" США і Китаю. Ці спори можуть призвести до уповільнення світової торгівлі і надлишку пропозиції сировинних товарів з подальшим тиском на ціни у бік зниження, вважають аналітики Нацбанку. "У такому випадку, а також при погіршенні доступу до окремих ринків збуту, валютні надходження від експорту скоротяться з відповідним тиском на обмінний курс гривні і, відповідно, інфляцію", - прогнозують в НБУ. Це все явно не на руку українському уряду, який у наступному році, згідно з оцінками Мінфіну і НБУ, має виплатити за зовнішнім боргом близько 5 млрд доларів.

Враховуючи перелічені ризики, важливим фактором для фінансової стабільності країни залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, 18 грудня рада директор МВФ розгляне питання про нову програму stand-by для України.

Позитивні рішення міжнародних організацій в короткостроковій перспективі будуть позитивно відбиватися на валютному ринку, впевнений Сергій Ягнич. Він зазначив, що угода України з Фондом на рівні персоналу (Staff Level Agreement) вже дозволила отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС.

"Даний обсяг коштів – лише невелика частина загального пакету допомоги, що надається Україні міжнародними фінансовими організаціями (більше 6 млрд доларів), основною умовою отримання якої є продовження співпраці з МВФ, зокрема в реалізації нової програми протягом наступних 14 місяців", - вважає Ягнич.

Віталій Шапран переконаний, що прямого впливу на курс після новин з Вашингтона про нову програму і виділення траншу не буде. Але це може вплинути на настрої населення та бізнесу, вважає аналітик. "ЄС вже показав, що не залишить Україну наодинці з проблемами в 2019 році. Думаю, МВФ і Світовий банк до кінця року також приймуть позитивні рішення по Україні і, звичайно, це плюс. Але це не потрібно сприймати як абсолютну гарантію до кінця 2019 року", - зазначив Віталій Шапран.

Як пояснив аналітик, лютий і початок березня – зазвичай найскладніші місяці для гривні. І потрібно пам'ятати, що у наступному році на цей час припадає активна фаза президентської кампанії. "У нас зросла залежність від аграрного експорту і, на жаль, його цілорічна частка або дуже мала або має негативну цінову динаміку на зовнішніх ринках (наприклад, виробники олії), - пояснює Шапран. - Так що опозиція цілком може використовувати цю кон'юнктуру, щоб намагатися "розхитати" ринок до 30 гривень за долар і вище. Але я б хотів нагадати зовсім недавню епопею, пов'язану з панікою з приводу введення воєнного стану. Якщо не враховувати втрати панікуючих, ринок в принципі не постраждав від короткочасного стрибка курсу".