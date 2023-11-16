Сезон мандаринов. Сколько стоит популярный фрукт и ждать ли снижения цен

Сезон стартовал

В 2023 году сезон цитрусовых стартует быстрее, в связи со смещением календарных праздников. О такой тенденции рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии РБК-Украина.

При этом эксперт также отметила, что официальный сезон мандаринов открывается с декабря, однако особенностью этого года является и тот факт, что импортировать фрукт начали раньше.

Так, предприниматели рынка импортировали греческие мандарины еще с июля, хотя в прошлом году мандарины не импортировались. Такое явление объясняется изменениями предпочтений потребителя.

От 45 до 150 грн: от чего зависят цены на мандарины

Ценники на мандарины в магазинах очень отличаются. На соседних полках можно найти цитрусовые за 45 грн, 70 грн и даже более 100 грн/кг.

РБК-Украина сравнило стоимость фрукта в популярных украинских супермаркетах:

Самые дешевые мандарины на 15 ноября стоили – 49,95 грн/кг в АТБ, 54,9 грн/кг в Varus.

Скриншот atbmarket.com

Сладкие мандарины "клементин" предлагают по 79,9 грн/кг в "Форе" и "Ашане", 71,2 грн/кг в "Сильпо".

Скриншот shop.fora.ua

Самая высокая стоимость отборных испанских мандаринов - 149 грн/кг в "Сильпо".

На цену влияют размер фрукта и страна, где выращивают цитрусовые. В Украину везут мандарины из Африки, Италии, Испании, Турции, Греции.

"Стоимость зависит от калибра и страны происхождения. Как правило, самым дорогим сегментом считается Италия, Испания и Греция, более дешевыми являются турецкие цитрусовые", – отметила руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар".

На оптовом рынке мандарины стоят:

Турецкий мандарин сорта Суцума – 45-60 грн за кг,

Итальянская клементинка – 60-68 грн за кг,

Испанская – 85-90 грн за кг,

Африканская – 95-100 грн/кг.

В то же время стоимость цитрусовых остается на уровне прошлого года. К примеру, диапазон цен "Шувар" на мандарины – 45-100 грн за кг, что всего на 4% выше стоимости в 2022 году.

По словам Татьяны Попович, по состоянию на сегодня цена почти сравнялась с прошлогодней и абсолютно соответствует периоду сезона.

Сравнение цен на мандарины в 2022 и 2023 годах (данные аналитики рынка "Шувар")

Какой прогноз на праздники

Новогодние праздники сложно представить без ароматных мандаринов. Традиционно в ноябре-декабре цены на них растут. Если в прошлом году в начале зимы мандарины из Турции в среднем стоили 51,42 грн/кг, то к концу декабря цена была уже 63,07 грн/кг (данные портала Минфин).

В этом году цена может подскочить уже ко Дню Николая.

"На стоимость цитрусовых также влияет период сезона – самые дорогие они, как правило, за 10-14 дней до праздника Николая и в начале сезона, когда предложение еще невелико", – говорит эксперт.

Снижение цены на мандарины можно будет ожидать уже после 6 декабря – на 5-10%.

Объемы поставок позволят удерживать стоимость цитрусовых на демократическом уровне и смогут удовлетворить потребности потребителей. Такой прогноз дают предприниматели рынка "Шувар", резюмировала Татьяна Попович.