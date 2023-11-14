Что будет с ценами на продукты: прогноз на 2024 год
Потребители могут ожидать некоторого облегчения продовольственной инфляции в следующем году. Цены на ключевые продукты питания, такие как сахар, кофе, кукуруза и соевые бобы, снизятся, поскольку поставки корректируются в ответ на трехлетний рост цен.
Об этом говорится в прогнозе Rabobank, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Специализированный банк продовольствия и агробизнеса заявил, что спрос на продовольствие, тем не менее, останется слабым, поскольку потребители продолжают сталкиваться с экономическими проблемами, включая высокую общую инфляцию и процентные ставки.
И не все цены на основные продукты питания снизятся. Rabobank ожидает, что пшеница, от которой особенно зависит развивающийся мир, зафиксирует пятый подряд дефицит из-за неблагоприятных погодных условий и потенциальных ограничений на российский экспорт.
"Это не будет простым плаванием, но более позитивные перспективы для большинства сырьевых товаров должны в большинстве стран привести к падению цен на продукты питания на тарелках потребителей", - сказал Карлос Мера, глава отдела сельскохозяйственных товаров в Rabobank.
Он сказал, что появятся победители и проигравшие, и что те, кто работает в секторах хлебобулочных изделий, молочных продуктов и животного белка, получат наибольшую выгоду от улучшения поставок из Южной Америки.
Rabobank ожидает, что в 2024/25 году на рынке кофе будет зафиксирован профицит в размере 6,8 млн мешков благодаря улучшению производства в Бразилии и Колумбии, в то время как сахар упадет в цене благодаря улучшению условий в Таиланде.
Также ожидается, что Бразилия произведет рекордный урожай сои в 163 млн тонн.
Что касается пшеницы, однако, Rabobank предупредил, что производство в Аргентине и Австралии, скорее всего, будет отставать от рынка в ближайшие несколько месяцев, в то время как война России против Украины продолжит приводить к сокращению экспортного профицита в следующем году.
Мировые цены на продовольствие
Напомним, мировые цены на продовольственные товары в октябре 2023 года снизились на 0,5%. Поданным ООН, за год цены упали на 10,9%.
Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основной фактор этого пересмотра - влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен. В то же время, НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5% до 9,8%.