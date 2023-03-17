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Литва присоединилась к делу Украины против России в ЕСПЧ

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Вильнюс, Пятница 17 марта 2023 16:19
Литва присоединилась к делу Украины против России в ЕСПЧ Фото: Литва присоединилась к делу Украины против России в ЕСПЧ (osce usmission gov)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 марта, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил просьбу Литвы об участии в деле Украины против России на основании военной агрессии и нарушения прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Литвы.

Литва вступила в дело в качестве третьей стороны наряду с 25 другими европейскими странами. Дело будет рассматриваться в Большой палате ЕСПЧ.

Министр юстиции Эвелина Добровольская заявила, что предстоящее решение может послужить основой для обеспечения правовой защиты жертв российской военной агрессии.

"Литва будет использовать все правовые средства, чтобы действия агрессора не остались безнаказанными. Россия должна понести ответственность за массовые убийства и увечья украинского народа, разрушение домов и другой общественной инфраструктуры. Ей также придется заплатить за весь ущерб, который она нанесла", - заявила министр.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно крупное производство.

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