У сеймі Литви обговорили притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні. Хочуть створити альянс
У Сеймі Литви виступили за створення альянсу для притягнення керівництва РФ і Білорусі до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Таку ініціативу обговорили голови парламентських комітетів Із права і правопорядку (КПП) та Із закордонних справ (КЗС) на закритому засіданні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як розповів глава КПП Стасіс Шядбарас за підсумками обговорень, їх завданням є робота з колегами з інших країн, щоб розширити розслідування злочинів російських військових на території України та створити спеціальний трибунал.
"Якщо це буде суд однієї держави, яким буде його вплив? Чим більше країн буде залучено в процес, тим більше у нього буде сили і впливу", - заявив він.
За словами голови КЗС Лайми Люції Андрікене, найближчим завданням політиків є формування альянсу держав, які підтримали б створення спецтрибуналу, який необхідний для дачі оцінки самому акту вторгнення РФ в Україну. Так, у литовському сеймі переконані, що відповідати повинні не тільки виконавці, а й вище керівництво, яке віддавало накази.
Шедбарас також зазначив, що в зарубіжних державах доводиться стикатися зі скепсисом щодо можливості притягнути РФ до відповідальності, а подекуди мають місце "вичікувальні настрої".
"Можливо, політики декларують, а коли потрібно приймати якісь рішення на більш низькому рівні, відчувається певний скепсис",- говорить він.
Нагадаємо, 10 травня сейм Литви одноголосним рішенням визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні - геноцидом.
Додамо, перед цим у квітні Естонія та Латвія визнали російську військову агресію геноцидом українського народу.
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