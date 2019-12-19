У Польщі проходять мітинги проти "дисциплінування суддів"

Фото: протести в Польщі (rmf24.p)

Раніше повідомлялося, що через цю реформу країну можуть виключити з Євросоюзу

У містах Польщі відбулися демонстрації проти урядового проекту змін у судових законах щодо дисциплінування суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, дві тисячі демонстрантів прийшли під будівлю Сейму у Варшаві. На їх банері було написано гасло: "Судді, ми з вами". Багато учасників тримали в руках прапор Польщі та Євросоюзу.

У демонстрації на головній площі Кракова взяли участь близько 2,5 тис. осіб. Серед них були прокурори, адвокати, судді, жителі міста та студенти. Вони скандували: "Три влади, не одна", "Ганьба".

Демонстрація в Познані мала високу явку, зібравши кілька тисяч противників змін до судової влади.

На захист суддів перед Люблінським районним судом виступило понад 1000 осіб. Приблизно стільки ж зібралося перед Щецинским окружним судом. Протести відбувалися як у великих, так і в маленьких містах.

Суддівська спільнота говорить про спроби обмежити незалежність суддів.

"Все є (у проекті - ред.): заборона на використання суддями свободи слова, встановлення механізму нагляду та різке скорочення їх права мати профілі в соціальних мережах, розробка ряду дисциплінарних правопорушень, які були вкладені в найбільш розмиті з можливих слів", - сказала Малгожата Герсдорф, перша глава Верховного суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі судова реформа може спровокувати вихід країни із Європейського Союзу. Є протиріччя між законодавством ЄС та законодавством Польщі.

Європейська комісія в тому році вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі як порушення законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшави звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".