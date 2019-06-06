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Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом


Сейм Литви засуджує російську окупацію Криму та порушення прав людей на півострові

Сейм Литви прийняв резолюцію щодо визнання геноцидом злочинів Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році. Про це йдеться на сайті литовського відомства.

Загалом, за прийняття резолюції проголосували 77 депутатів та 1 утримався. У документі міститься заклик до міжнародної спільноти демонструвати солідарність з кримськими татарами та продовжувати політику невизнання анексії Криму. Також Сейм Литви засуджує російську окупацію Криму та порушення прав людей на півострові.

"Сейм засудив знищення і депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом в 1944 році, з його батьківщини - Кримського півострова в безлюдні райони Середньої Азії, в результаті чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку ООН та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МЗС закликає визнати геноцидом депортацію кримських татар. У відомстві нагадали, що насильне виселення кримських татар з території їхнього історичного проживання, умисне створення в місцях спецпоселень життєвих умов, які призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок; обмеження елементарних засобів до існування

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