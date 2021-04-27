Сейм Литви схвалив резолюцію із закликом до Росії припинити агресію проти України

"Сейм, враховуючи триваюче надмірне нарощування військ РФ на українському кордоні і на окупованому Криму, закликає Росію припинити свою агресію, провокації і пропаганду проти України, негайно вивести свої сили з українського кордону, виконати свої міжнародні зобов'язання, в тому числі Мінські угоди, і повернутися до співпраці на основі міжнародного права і взаємної поваги", - йдеться в повідомленні.

Також парламент Литви закликав РФ дозволити міжнародним організаціям, що надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, в'їжджати на тимчасово окуповані території на Донбасі, закрити незаконні місця утримання під вартою, звільнити незаконно утримуваних там українців.

Крім того, резолюція Сейму Литви закликає країни - члени ЄС не підтримувати реалізацію енергетичних проектів, що послаблюють євроатлантичну єдність, таких як "Північний потік-2".

"Сейм закликав міжнародне співтовариство підтримати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, посилити адресні економічні та персональні санкції проти Росії та її агентів, причетних до агресії проти України, а також координувати політику санкцій, у тому числі шляхом введення персональних санкцій проти тих, хто причетний до корупційних дій в Росії та Україні", - йдеться в повідомленні.