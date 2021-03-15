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Зараз немає загрози з боку Росії або Китаю і це заслуга НАТО, - Столтенберг

Автор: Роман Тверденко

З боку Росії або Китаю немає загроз для країн-членів НАТО. І це є заслугою організації.

Про це заявив генсекретар організації Йенс Столтенберг під час виступу в Європейському парламенті.

Він зазначив, що сам факт існування НАТО призвів до відсутності загроз з боку цих двох країн.

"Не бачу будь-якої загрози чи перспектив військового нападу на країни-члени НАТО. І однією з причин цього є сам факт існування організації. У разі нападу буде реакція всіх союзників. Завдяки такому механізму, ми зберігаємо мир понад 70 років", - сказав генсек НАТО.

Раніше, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила про прагнення України збільшити участь у миротворчих місіях і операціях НАТО. Вона зустрілася з командувачем Сухопутних військ НАТО в Європі Роджером Клутьє.

Також 10 березня літаки чотирьох країн НАТО провели тренування зі взаємодії в бойових умовах над Чорним морем. Французькі винищувачі імітували напад на групу тральщиків, які слідували в Одесу, а три румунських винищувачі захищали кораблі від умовних супротивників.

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