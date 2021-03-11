ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна прагне збільшити участь в місіях і операціях НАТО

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 21:07
Україна прагне збільшити участь в місіях і операціях НАТО Фото: Ольга Стефанішина (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про прагнення України збільшити участь у місіях та операціях НАТО. Вона зустрілася з командувачем Сухопутних військ НАТО в Європі Роджером Клутьє.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

За словами Стефанішиної, вступ України до НАТО є принциповим питанням для української влади, тому Київ вже почав ключову для цього реформу - трансформацію СБУ в спецслужбу.

Віце-прем'єр наголосила, що Україна готова робити все можливе для максимального використання статусу Партнера з розширеними можливостями, зокрема максимально залучатися до участі в місіях, операціях і навчаннях НАТО.

"Спроможності і безцінний досвід наших ЗС і спецслужб у протидії гібридним атакам Росії вже дозволяють перейти на наступну сходинку інтеграції України до НАТО, і, таким чином, суттєво посилити найкращу у світі систему колективної оборони", - додала вона.

Нагадаємо, до цього Стефанішина заявляла, що Україна може до кінця року отримати відповідь на питання щодо вступу до НАТО.

Крім того, в Офісі президента наголошували, що Україна повинна щодня вимагати вступу до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України НАТО Україна
NEWS
Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО
Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради